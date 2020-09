Nuova illuminazione in quartiere di Caserta: via alle opere da 170mila euro (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Ha preso il via l’intervento di riqualificazione energetica ed illuminotecnica dell’impianto di pubblica illuminazione del Parco degli Aranci. L’opera, del valore di 170mila euro, riguarderà tratti stradali principali e secondari di collegamento del popoloso quartiere cittadino. Nello specifico le strade interessate sono: viale delle Querce, via dei Carrubi, piazza Ungaretti, vicolo e largo delle Camelie, via delle Betulle, vicolo della Mimosa, via dei Ginepri, viale degli Oleandri, viale degli Ulivi, viale degli Aranci, villa Santa Maria Delle Beatitudini, via del Gelsomino, piazza del Giglio, via dei Vecchi Pini, via M. Scherillo. Il progetto prevede l’adeguamento e la riqualificazione illuminotecnica attraverso una maggiore ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Ha preso il via l’intervento di riqualificazione energetica ed illuminotecnica dell’impianto di pubblicadel Parco degli Aranci. L’opera, del valore di, riguarderà tratti stradali principali e secondari di collegamento del popolosocittadino. Nello specifico le strade interessate sono: viale delle Querce, via dei Carrubi, piazza Ungaretti, vicolo e largo delle Camelie, via delle Betulle, vicolo della Mimosa, via dei Ginepri, viale degli Oleandri, viale degli Ulivi, viale degli Aranci, villa Santa Maria Delle Beatitudini, via del Gelsomino, piazza del Giglio, via dei Vecchi Pini, via M. Scherillo. Il progetto prevede l’adeguamento e la riqualificazione illuminotecnica attraverso una maggiore ...

timbusiness : Non c'è #SmartCity senza un sistema di illuminazione stradale intelligente e connessa. A che punto siamo nel mondo… - stivgma_s : Ho appena avuto un'illuminazione cioè la tv nuova in salotto la posso collegare al computer questo significa che gi… - spearbinslight : @gleescovers ILLUMINAZIONE ILLUMINATA vai vai a farti la nuova paypal vai a spendere - LaZiaMat : RT @Twiperbole: ?? Al via i lavori per il nuovo impianto di illuminazione del #CanalediReno nel tratto tra via Malcontenti e via Oberdan. L'… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova illuminazione Nuova illuminazione in piazza IL GIORNO Bonus mobili nuovi e grandi elettrodomestici: la guida

Fino al 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, chi ristruttura casa e fruisce della detrazione fiscale del 50% può al contempo godere del bonus mobili e grandi elettrodomestici, la detrazione Irp ...

Fortnite, l'analisi dell'upgrade RTX: tra ray tracing e DLSS 2.0

Disponibile da domani, la patch RTX per Fortnite aggiunge il ray tracing e il DLSS 2.0 alle caratteristiche di un titolo perfetto per fare da araldo delle nuove tecnologie. Solo su PC conta infatti un ...

CORSAIR presenta i dissipatori a liquido per CPU iCUE ELITE CAPELLIX

CORSAIR, produttore leader di periferiche gaming ad alte prestazioni e componenti esclusivi, oggi ha presentato una nuova generazione di dissipatori a liquido per CPU all-in-one che vantano un look st ...

Fino al 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, chi ristruttura casa e fruisce della detrazione fiscale del 50% può al contempo godere del bonus mobili e grandi elettrodomestici, la detrazione Irp ...Disponibile da domani, la patch RTX per Fortnite aggiunge il ray tracing e il DLSS 2.0 alle caratteristiche di un titolo perfetto per fare da araldo delle nuove tecnologie. Solo su PC conta infatti un ...CORSAIR, produttore leader di periferiche gaming ad alte prestazioni e componenti esclusivi, oggi ha presentato una nuova generazione di dissipatori a liquido per CPU all-in-one che vantano un look st ...