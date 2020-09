Numeri positivi per la Barbera d’Asti (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il presidente Filippo Mobrici evidenzia il buon momento della denominazione astigiana, capace di confermare le buone performance del 2019 in epoca Covid. Il Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato conferma il suo impegno nella valorizzazione delle Denominazioni tutelate, affiancando a un intenso programma promozionale anche la consueta attività di tutela del reddito agricolo. A tal proposito il suo presidente Filippo Mobrici ha voluto condividere alcune riflessioni in merito alla situazione che la filiera vitivinicola del Monferrato sta vivendo. In tal senso Mobrici è partito dall’attuale condizione di crisi legata alla crisi pandemica per illustrare i dati che contraddistinguono le Denominazioni tutelate, pari al 30% della superficie vitata a denominazione di origine del Piemonte. Egli rileva come, al 31 agosto 2020, siano 45.433.625 i ... Leggi su vinonews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il presidente Filippo Mobrici evidenzia il buon momento della denominazione astigiana, capace di confermare le buone performance del 2019 in epoca Covid. Il Consorziod’Asti e vini del Monferrato conferma il suo impegno nella valorizzazione delle Denominazioni tutelate, affiancando a un intenso programma promozionale anche la consueta attività di tutela del reddito agricolo. A tal proposito il suo presidente Filippo Mobrici ha voluto condividere alcune riflessioni in merito alla situazione che la filiera vitivinicola del Monferrato sta vivendo. In tal senso Mobrici è partito dall’attuale condizione di crisi legata alla crisi pandemica per illustrare i dati che contraddistinguono le Denominazioni tutelate, pari al 30% della superficie vitata a denominazione di origine del Piemonte. Egli rileva come, al 31 agosto 2020, siano 45.433.625 i ...

NicolaPorro : ?? Le 7?? cose che non tornano sul #COVID?19, ce le svela @GiovanniCagnol1 #tamponi #terapiaintensiva #contagi… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: I numeri del #coronavirus in #Liguria: sono 141 i nuovi positivi, su 2445 tamponi effettuati. 1002 a #Genova, 884 a #LaSp… - Kemess12 : RT @Z3r0Rules: Test PCR vengono fatti a 45 cicli di amplificazione quando si sa che sopra i 30 producono falsi positivi. Lo ripetono ricer… - ce_orla : RT @frengopilu: @EleLe08 Basta dire gli stessi dati in un altro modo. 1) trovati 1.600 positivi. 2) trovati 98840 sani su 99.000 tamponi fa… - ivocamic : @fumolapippa Ieri 2.22% oggi 1.53% positivi/tamponi quindi in calo i numeri assoluti sono fuorvianti -