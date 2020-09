Novità meteo all’inizio della prossima settimana Arriverà il vero autunno?

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il dominio dell’anticiclone, seppure in fase di stanca, si manterrà per il restosull’Italia e sul Mediterraneo. La presenza anticiclonica non scongiurerà del tutto dei disturbi e all’estremo Sud Italia bisognerà anche fare i conti con l’influenza, probabilmente marginale, di un insidioso vortice mediterraneo. L’alta pressione sarà supportata ancora da correnti calde nord-africane, che dovrebbero tra l’altro intensificarsi negli ultimi giorni. Il richiamo dei flussi subtropicali sarà incentivato dall’aprsi di un ciclone atlantico. Questa circolazione depressionaria proverà a spingere verso est, costringendo così l’anticiclone subtropicale afromediterraneo ...