Notte di paura ad Ancona, grande incendio divampa nel porto: boati e densa colonna di fumo, “tenete chiuse le finestre” [FOTO] (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un vasto incendio è divampato, per causa ancora in corso di accertamento, nella zona portuale di Ancona. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 00:35 da un capannone. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco di Ancona, Macerata e Pesaro con autobotti e autoscale. Si sono anche avvertiti dei boati. L’incendio è partito nell’area ex Tubimar, dove ci sono varie attività: si è innalzata una densa colonna di fumo che è ancora nell’aria. Le fiamme avrebbero distrutto alcuni camion e le strutture dei capannoni interessati, dove potrebbero trovarsi solventi, vernici e altri materiali potenzialmente tossici. Nella zona è presente una ditta che produce ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un vastoto, per causa ancora in corso di accertamento, nella zona portuale di. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 00:35 da un capannone. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco di, Macerata e Pesaro con autobotti e autoscale. Si sono anche avvertiti dei. L’è partito nell’area ex Tubimar, dove ci sono varie attività: si è innalzata unadiche è ancora nell’aria. Le fiamme avrebbero distrutto alcuni camion e le strutture dei capannoni interessati, dove potrebbero trovarsi solventi, vernici e altri materiali potenzialmente tossici. Nella zona è presente una ditta che produce ...

elstitico : RT @Misurelli77: 'La gente parla a volte della crudeltà bestiale dell’uomo, ma ciò è terribilmente ingiusto e offensivo per le bestie: ness… - Avtunno : È tutto veramente strano, non so come sia possibile ma è come se ora la mia psiche fosse regredita, sono tornati i… - __ToBeSoLonely : @Hugmenowzayn no no mi fa paura la notte da te - GiorgioAloisio2 : Mia moglie è l'unica che riesce a vedere i film d'orrore di notte,il suo maestro preferito Dario Argento,è molto co… - laltrogiornale1 : Due esplosioni, poi le fiamme: tanta paura nella notte al porto di Ancona -

Ultime Notizie dalla rete : Notte paura Incendio nella notte, paura a Trevinano Viterbo News 24 Ancona, vasto incendio nella zona del porto

Notte di paura ad Ancona a causa di un incendio di vaste proporzioni nella zona del porto. Le fiamme sono divampate poco dopo mezzanotte e trenta per cause ancora da acccertare. L'incendio ha avuto lu ...

Grande Fratello Vip, allarme Covid: medici nella casa per Tommaso Zorzi

Paura dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip: è stato necessario l’intervento nei medici nella casa per Tommaso Zorzi, allarme Covid Scatta subito l’allarme Covid nella casa del Grande Fratello ...

Omicidio Monteiro: Ris a caccia di tracce. Difesa al Riesame contro la carcerazione

C'erano tante persone a Colleferro, tra largo Santa Caterina e i giardinetti di largo Oberdan, la notte in cui Willy Monteiro Duarte, ventunenne di Paliano è stato pestato a morte, perché ha cercato d ...

Notte di paura ad Ancona a causa di un incendio di vaste proporzioni nella zona del porto. Le fiamme sono divampate poco dopo mezzanotte e trenta per cause ancora da acccertare. L'incendio ha avuto lu ...Paura dopo la prima puntata del Grande Fratello Vip: è stato necessario l’intervento nei medici nella casa per Tommaso Zorzi, allarme Covid Scatta subito l’allarme Covid nella casa del Grande Fratello ...C'erano tante persone a Colleferro, tra largo Santa Caterina e i giardinetti di largo Oberdan, la notte in cui Willy Monteiro Duarte, ventunenne di Paliano è stato pestato a morte, perché ha cercato d ...