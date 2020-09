“Non aprite le finestre!”. Terribile incendio nel porto italiano: in fiamme un deposito di prodotti chimici. Allarme in tutta la città (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un grosso incendio (foto) con frequenti e forti esplosioni è scoppiato questa sera poco dopo le 23 nella zona tra l’ex Fiera della Pesca e l’area Zipa, il cuore produttivo del porto di Ancona. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco, oltre al personale di Ancona sono arrivate squadre pure da Macerata e Pesaro con 12 autobotti e due autoscale. Verso le 2 di notte i pompieri sono riusciti a mettere sotto controllo il rogo. L’incendio si è sviluppato in uno dei capannoni dell’ex Tubimar. Il rogo, alimentato anche dal vento, si è allargato anche al deposito di Ancona merci. Si è sprigionata una nube nera impressionante. Le fiamme hanno devastato l’ex Tubimar minacciando anche un deposito di metano. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Un grosso(foto) con frequenti e forti esplosioni è scoppiato questa sera poco dopo le 23 nella zona tra l’ex Fiera della Pesca e l’area Zipa, il cuore produttivo deldi Ancona. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco, oltre al personale di Ancona sono arrivate squadre pure da Macerata e Pesaro con 12 autobotti e due autoscale. Verso le 2 di notte i pompieri sono riusciti a mettere sotto controllo il rogo. L’si è sviluppato in uno dei capannoni dell’ex Tubimar. Il rogo, alimentato anche dal vento, si è allargato anche aldi Ancona merci. Si è sprigionata una nube nera impressionante. Lehanno devastato l’ex Tubimar minacciando anche undi metano. ...

