“Non abbiamo nemici da battere, ma avversari da battere”: Franza lancia la sfida (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAriano Irpino (Av) – “Il primo elemento qualificante della nostra coalizione è la lealtà, perché siamo persone libere ed è la nostra libertà che determinerà la vittoria ed il cambiamento”. Grande fiducia nelle parole che Enrico Franza ha rivolto agli elettori in contrada Valleluogo. Preliminarmente Franza respinge al mittente le illazioni proferite dal candidato della coalizione di centrodestra in merito alla nomina (peraltro per sorteggio) di un suo parente a Presidente dell’AMU: “La Carità ha voluto insinuare che la nomina fatta per sorteggio fosse stata eterodiretta dal sottoscritto, parlando dell’inopportunità di procedere a tale atto a soli sette giorni dalle elezioni. Ha scelto di accusarmi in un luogo pubblico, senza però ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAriano Irpino (Av) – “Il primo elemento qualificante della nostra coalizione è la lealtà, perché siamo persone libere ed è la nostra libertà che determinerà la vittoria ed il cambiamento”. Grande fiducia nelle parole che Enricoha rivolto agli elettori in contrada Valleluogo. Preliminarmenterespinge al mittente le illazioni proferite dal candidato della coalizione di centrodestra in merito alla nomina (peraltro per sorteggio) di un suo parente a Presidente dell’AMU: “La Carità ha voluto insinuare che la nomina fatta per sorteggio fosse stata eterodiretta dal sottoscritto, parlando dell’inopportunità di procedere a tale atto a soli sette giorni dalle elezioni. Ha scelto di accusarmi in un luogo pubblico, senza però ...

