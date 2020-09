Noel Gallagher ‘negazionista’: “La mascherina non la indosso. Il virus esiste solo nei supermercati e non nei pub in mezzo a un sacco di stronzi?” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Senza peli sulla lingua sempre e comunque. Noel Gallagher è stato intervistato dall’attore comico, scrittore e dj Matt Morgan per il suo podcast “Funny How?” su Radio X e ha spiazzato tutti con la sua opinione in merito all’uso delle mascherine, obbligatorie secondo il protocollo britannico e internazionale. “La mascherina? Non è una legge. Troppe fottute libertà ci vengono negate, io scelgo di non indossarla. – ha detto l’ex Oasis – Se mi prendo il virus, riguarda me e nessun altro. Non serve. Lo ripeto: ci sono troppe libertà del cazzo che ci stanno togliendo”. Il cantautore ha confessato di non aver usato la protezione sul treno e nei negozi e ha raccontato un aneddoto: “Stavo andando a Manchester l’altra settimana e un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Senza peli sulla lingua sempre e comunque.è stato intervistato dall’attore comico, scrittore e dj Matt Morgan per il suo podcast “Funny How?” su Radio X e ha spiazzato tutti con la sua opinione in merito all’uso delle mascherine, obbligatorie secondo il protocollo britannico e internazionale. “La? Non è una legge. Troppe fottute libertà ci vengono negate, io scelgo di non indossarla. – ha detto l’ex Oasis – Se mi prendo il, riguarda me e nessun altro. Non serve. Lo ripeto: ci sono troppe libertà del cazzo che ci stanno togliendo”. Il cantautore ha confessato di non aver usato la protezione sul treno e nei negozi e ha raccontato un aneddoto: “Stavo andando a Manchester l’altra settimana e un ...

