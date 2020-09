No Tav: vogliono arrestare le nostre idee, ma le idee sono come il vento (Di mercoledì 16 settembre 2020) Di questo si tratta, la sentenza che ha colpito Dana è il frutto di un vero e proprio processo alle idee. Ad indicarlo chiaramente sono le motivazioni, non ancora depositate ma trapelate, che la giudice Elena Bonu ha addotto nel rifiuto delle misure alternative al carcere, ma è anche la natura stessa della pena comminata. Una pena evidentemente spropositata: due anni per aver partecipato ad un'iniziativa durata 10 minuti, in cui la “colpa” di Dana sarebbe stata quella di spiegare ad un (...) - Attualità / Val di Susa, Arresti, Repressione, , No Tav Leggi su feedproxy.google (Di mercoledì 16 settembre 2020) Di questo si tratta, la sentenza che ha colpito Dana è il frutto di un vero e proprio processo alle. Ad indicarlo chiaramentele motivazioni, non ancora depositate ma trapelate, che la giudice Elena Bonu ha addotto nel rifiuto delle misure alternative al carcere, ma è anche la natura stessa della pena comminata. Una pena evidentemente spropositata: due anni per aver partecipato ad un'iniziativa durata 10 minuti, in cui la “colpa” di Dana sarebbe stata quella di spiegare ad un (...) - Attualità / Val di Susa, Arresti, Repressione, , No Tav

Ultime Notizie dalla rete : Tav vogliono No Tav: vogliono arrestare le nostre idee, ma le idee sono come il vento PRESSENZA – International News Agency No Tav, a Bussoleno un presidio di solidarietà per Dana Lauriola

Un «muro popolare». Un presidio fisso «sotto casa di Dana in attesa che vengano a prenderla». È questa la prima risposta dei No Tav alla notizia che Dana Lauriola, portavoce del movimento, dovrà scont ...

Rosta, il sindaco cancella le scritte dei No Tav dal muretto di via Piave

ROSTA. Fine settimana di lavori a Rosta. A svolgerli è stata la giunta al completo e anche alcuni consiglieri di maggioranza. Il sindaco infatti ha voluto intervenire di persona per cancellare le scri ...

A Giuseppe Palmisano il 22° Trofeo Enalcaccia

La manifestazione sportiva si è svolta che si è svolta sui campi del TAV di Fasano, e si è disputata su 8 eliche (4 + 4) sulla distanza di 26 metri Fasano - Nella giornate di venerdi 28, sabato 29 e d ...

