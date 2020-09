No Tav: vogliono arrestare le nostre idee, ma le idee sono come il vento (Di mercoledì 16 settembre 2020) Di questo si tratta, la sentenza che ha colpito Dana è il frutto di un vero e proprio processo alle idee. Ad indicarlo chiaramente sono le motivazioni, non ancora depositate ma trapelate, che la giudice Elena Bonu ha addotto nel rifiuto delle misure alternative al carcere, ma è anche la natura stessa della pena comminata. Una pena evidentemente spropositata: due anni per aver partecipato ad un'iniziativa durata 10 minuti, in cui la “colpa” di Dana sarebbe stata quella di spiegare ad un (...) - Attualità / Val di Susa, Arresti, Repressione, , No Tav Leggi su feedproxy.google (Di mercoledì 16 settembre 2020) Di questo si tratta, la sentenza che ha colpito Dana è il frutto di un vero e proprio processo alle. Ad indicarlo chiaramentele motivazioni, non ancora depositate ma trapelate, che la giudice Elena Bonu ha addotto nel rifiuto delle misure alternative al carcere, ma è anche la natura stessa della pena comminata. Una pena evidentemente spropositata: due anni per aver partecipato ad un'iniziativa durata 10 minuti, in cui la “colpa” di Dana sarebbe stata quella di spiegare ad un (...) - Attualità / Val di Susa, Arresti, Repressione, , No Tav

I No Tav quel giorno avevano deciso di liberare i caselli di una ... senza risparmiarsi. E’ colpevole di non aver voluto lasciare un territorio dove risiedono i suoi affetti, dove resistono le ...

No Tav, a Bussoleno un presidio di solidarietà per Dana Lauriola

Un «muro popolare». Un presidio fisso «sotto casa di Dana in attesa che vengano a prenderla». È questa la prima risposta dei No Tav alla notizia che Dana Lauriola, portavoce del movimento, dovrà scont ...

No Tav, Dana andrà in carcere: “Giudice rifiuta misure alternative, è persecuzione politica”

MILANO – “La notizia arriva per me in maniera non inaspettata. Sulla pelle mia e di altre persone stanno giocando una partita per dimostrare che loro possono incarcerare chi vogliono. C’è una chiara p ...

