Nigeria: Abubakr, bambino soldato a 5 anni. Medici senza frontiere: “In migliaia hanno traumi come lui. Giocano a sparare e uccidere” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Abubakr ha dieci anni. Cinque anni fa è stato rapito da un gruppo armato e per metà della sua vita ha assistito e vissuto eventi traumatici. Dopo diversi mesi di cure con il team di salute mentale di Medici senza frontiere (Msf), sta migliorando e presto inizierà anche ad andare a scuola, cominciando un nuovo capitolo della sua vita. Abubakr era arrivato da solo a Gwoza, una città di guarnigione nello stato di Borno, nel nord-est della Nigeria. Lì abitano 60mila persone con condizioni di vita difficili, aiuti umanitari scarsi e frequenti scontri tra militari e gruppi armati. Molte persone a Gwoza hanno assistito ad atti di violenza o hanno perso i propri cari, le case e mezzi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020)ha dieci. Cinquefa è stato rapito da un gruppo armato e per metà della sua vita ha assistito e vissuto eventi traumatici. Dopo diversi mesi di cure con il team di salute mentale di(Msf), sta migliorando e presto inizierà anche ad andare a scuola, cominciando un nuovo capitolo della sua vita.era arrivato da solo a Gwoza, una città di guarnigione nello stato di Borno, nel nord-est della. Lì abitano 60mila persone con condizioni di vita difficili, aiuti umanitari scarsi e frequenti scontri tra militari e gruppi armati. Molte persone a Gwozaassistito ad atti di violenza operso i propri cari, le case e mezzi di ...

MSF_ITALIA : Abubakr sta per andare a scuola! Aveva 5 anni quando è stato rapito dai gruppi armati nello stato di Borno in Niger… - Zendapla : RT @MSF_ITALIA: Abubakr sta per andare a scuola! Aveva 5 anni quando è stato rapito dai gruppi armati nello stato di Borno in Nigeria. Dopo… - DaniaFalzolgher : RT @MSF_ITALIA: Abubakr sta per andare a scuola! Aveva 5 anni quando è stato rapito dai gruppi armati nello stato di Borno in Nigeria. Dopo… - VKelly80 : RT @MSF_ITALIA: Abubakr sta per andare a scuola! Aveva 5 anni quando è stato rapito dai gruppi armati nello stato di Borno in Nigeria. Dopo… - SelmiLuisa : RT @MSF_ITALIA: Abubakr sta per andare a scuola! Aveva 5 anni quando è stato rapito dai gruppi armati nello stato di Borno in Nigeria. Dopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nigeria Abubakr Nigeria: Abubakr, bambino soldato a 5 anni. Medici senza frontiere: “In migliaia hanno traumi come lui Il Fatto Quotidiano