Nella Repubblica Ceca altri 1677 casi di Coronavirus su 10,7 milioni di abitanti (Di mercoledì 16 settembre 2020) A Praga e nelle altre città la situazione è complicata: la Repubblica Ceca ha segnalato 1.677 nuovi casi di Coronavirus, il conteggio giornaliero più alto dall'inizio della pandemia. A partire da ... Leggi su globalist (Di mercoledì 16 settembre 2020) A Praga e nelle altre città la situazione è complicata: laha segnalato 1.677 nuovidi, il conteggio giornaliero più alto dall'inizio della pandemia. A partire da ...

repubblica : Oggi su Rep: ?? Lo strano caso di La Spezia nella morsa del Covid da due settimane [dal nostro inviato MARCO LIGNANA] - CarloCalenda : La linea di @robersperanza sulla sanità è seria e convincente. Riprende molti dei punti presentati a Novembre da… - CottarelliCPI : In questa nota ripresa da @repubblica facciamo il punto sul sistema di valutazione delle Performance nella Pubblica… - GonnelliLuca : Intanto: Siracusa, migranti: in 67 sb… - Revekti : @NicolaPorro Ahahahahahah Quarta Repubblica è esclusiva come il gatto Silvestro con le mani nella marmellata! ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Nella Repubblica Coronavirus nel mondo: contagi, aggiornamenti e tutte le news sulla situazione la Repubblica Traffico illecito di rifiuti, operazione “Dirty Iron”: 8 arresti in provincia di Caserta

All’esito di una articolata indagine, convenzionalmente denominata dagli inquirenti “DIRTY IRON, relativa all’illecito smaltimento di rifiuti speciali, coordinata dai magistrati della Procura della Re ...

Razzi contro raid, alta tensione Israele-Gaza

Altissima tensione fra Gaza e Israele, con decine di razzi lanciati dal territorio palestinese e raid aerei di risposta lanciati dallo stato ebraico. La nuova escalation è stata innescata dalla firma ...

A 150 anni dalla breccia di Porta Pia

Sabato 19 e domenica 20 settembre al Gianicolo torneranno ad ardere le fiaccole: in occasione della ricorrenza della Presa di Porta Pia, che quest’anno celebra i suoi 150 anni, si illuminerà il Mausol ...

All’esito di una articolata indagine, convenzionalmente denominata dagli inquirenti “DIRTY IRON, relativa all’illecito smaltimento di rifiuti speciali, coordinata dai magistrati della Procura della Re ...Altissima tensione fra Gaza e Israele, con decine di razzi lanciati dal territorio palestinese e raid aerei di risposta lanciati dallo stato ebraico. La nuova escalation è stata innescata dalla firma ...Sabato 19 e domenica 20 settembre al Gianicolo torneranno ad ardere le fiaccole: in occasione della ricorrenza della Presa di Porta Pia, che quest’anno celebra i suoi 150 anni, si illuminerà il Mausol ...