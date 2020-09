NBA Playoff 2020, Miami si prende gara-1: Boston battuta in OT, decisivo Adebayo (Di mercoledì 16 settembre 2020) I Miami Heat si prendono gara-1 contro i Boston Celtics grazie a 29 punti di Goran Dragic e alle giocate di Jimmy Butler e Bam Adebayo: il primo piazza il gioco da tre punti del sorpasso ed è come al solito decisivo quando il pallone pesa di più, mentre il secondo è autore di una stoppata nei confronti di Jayson Tatum che entrerà negli annali. Dovranno mangiarsi le mani gli uomini di Stevens, entrati nel quarto quarto con un margine in doppia cifra: gli Heat infatti diventano la prima squadra nella storia NBA ad aver vinto più di una gara Playoff dopo aver iniziato il quarto periodo sotto di almeno dieci lunghezze (12 sia contro i Celtics che contro i Bucks in gara-3). Un record positivo dalla parte corrisponde ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) IHeat si prendono-1 contro iCeltics grazie a 29 punti di Goran Dragic e alle giocate di Jimmy Butler e Bam: il primo piazza il gioco da tre punti del sorpasso ed è come al solitoquando il pallone pesa di più, mentre il secondo è autore di una stoppata nei confronti di Jayson Tatum che entrerà negli annali. Dovranno mangiarsi le mani gli uomini di Stevens, entrati nel quarto quarto con un margine in doppia cifra: gli Heat infatti diventano la prima squadra nella storia NBA ad aver vinto più di unadopo aver iniziato il quarto periodo sotto di almeno dieci lunghezze (12 sia contro i Celtics che contro i Bucks in-3). Un record positivo dalla parte corrisponde ...

