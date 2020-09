NBA: Adebayo illumina Miami, Denver rimonta ancora (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nottata NBA che ha regalato spettacolo con i Miami Heat che si sono imposti sui Boston Celtics grazie a una giocata di un super Adebayo. Scoperta anche quale sarà l’avversaria dei Lakers nelle finali di conference dell’Overt con i Denver Nuggets che ribaltano ancora una serie eliminando i Clippers in gara 7. Adebayo stoppa i Celtics Boston Celtics-Miami Heat(Photo by NBA Instagram)Se il buongiorno si vede dal mattino, ci sarà da divertirsi nella finali di conference dell’Est, con i Miami Heat ed i Boston Celtics che regalano spettacolo. Il primo atto della serie va alla compagine della Florida che si impone per 114-117 dopo un overtime. Sensazionale equilibrio nel primo tempo con ribaltamenti da una parte e dall’altra con il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Nottata NBA che ha regalato spettacolo con iHeat che si sono imposti sui Boston Celtics grazie a una giocata di un super. Scoperta anche quale sarà l’avversaria dei Lakers nelle finali di conference dell’Overt con iNuggets che ribaltanouna serie eliminando i Clippers in gara 7.stoppa i Celtics Boston Celtics-Heat(Photo by NBA Instagram)Se il buongiorno si vede dal mattino, ci sarà da divertirsi nella finali di conference dell’Est, con iHeat ed i Boston Celtics che regalano spettacolo. Il primo atto della serie va alla compagine della Florida che si impone per 114-117 dopo un overtime. Sensazionale equilibrio nel primo tempo con ribaltamenti da una parte e dall’altra con il ...

