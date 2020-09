Nations League, Italia-Olanda: Bergamo candidata per ospitare il match (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si avvicinano i nuovi impegni della Nazionale in UEFA Nations League, una competizione a cui tiene in modo particolare il ct Roberto Mancini, che ne approfitterà anche per testare alcuni assetti in vista degli Europei. Tra le gare che vedranno impegnati gli azzurri in occasione della prossima sosta del campionato c’è un match che potrà … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si avvicinano i nuovi impegni della Nazionale in UEFA, una competizione a cui tiene in modo particolare il ct Roberto Mancini, che ne approfitterà anche per testare alcuni assetti in vista degli Europei. Tra le gare che vedranno impegnati gli azzurri in occasione della prossima sosta del campionato c’è unche potrà … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultime Notizie dalla rete : Nations League Nations League, Italia-Olanda: Bergamo candidata per ospitare il match Calcio e Finanza Nations League, Italia-Olanda si gioca a Bergamo?

Possibile cambio di sede per il match dell'Italia di Nations League contro l'Olanda, in programma il prossimo 14 ottobre. Il match degli azzurri di Roberto Mancini potrebbe giocarsi a Bergamo, visto c ...

Crociati ko, non solo calcio: numeri in crescita, il 21% negli sport invernali

L’immagine più eloquente è quella di Nicolò Zaniolo, steso a terra nel corso del match tra Olanda e Italia di Nations League dopo aver subito la seconda rottura del legamento crociato anteriore del gi ...

Date, regole e tv: riparte la serie A, istruzioni per l’uso di un campionato che va di fretta

ROMA – Appena 48 giorni dopo la fine del campionato più lungo della storia, sabato la serie A riparte. Riparte di corsa perché c’è da chiudere l’anomala nuova stagione entro il 23 maggio visto che ci ...

