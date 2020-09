Napoli piange “Peppone”: il giovane è morto a 26 anni dopo un’operazione al cuore (Di mercoledì 16 settembre 2020) Napoli. E’ lutto nel quartiere Sanità per la prematura scomparsa di Giuseppe Verdicchio, da tutti conosciuto come “Peppone”, deceduto all’ospedale Monaldi dopo un’operazione al cuore. Il giovane aveva 26 anni e soffriva di problemi cardiaci. Purtroppo dopo l’operazione è arrivata la tragica notizia a parenti ed amici: Peppone non ce l’ha fatta. Napoli piange Peppone … L'articolo Napoli piange “Peppone”: il giovane è morto a 26 anni dopo un’operazione al cuore Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 16 settembre 2020). E’ lutto nel quartiere Sanità per la prematura scomparsa di Giuseppe Verdicchio, da tutti conosciuto come “Peppone”, deceduto all’ospedale Monaldiun’operazione al. Ilaveva 26e soffriva di problemi cardiaci. Purtroppol’operazione è arrivata la tragica notizia a parenti ed amici: Peppone non ce l’ha fatta.Peppone … L'articolo“Peppone”: ila 26un’operazione alTeleclubitalia notizie dae dall'Italia.

PaolaSimonin : @Camillamariani4 Sono tre incapaci che ci prendono per kiulo ed intanto incassano, sulle nostre spalle, una ventina… - Jack14156 : @AleCat_91 Piange perché ha perso finale coppa Italia ,Supercoppa , scudetto col Napoli ,uscito con il lione ,gne gne, l'albergo di Firenze - eleaugusta : @93_fudge @UrizenPlayer22 @Agenzia_Ansa Vivete nel rancore e nel passato senza vedere il degrado che lasciano nelle… - Leone67Leone67 : @detestotutti @eliscrivecose Infatti ! Non si può essere sinceri ! La sinistra incita all'odio verso il capitano, p… - GeorgesRighini : @sscnapoli Lo stesso cagacazzi (vedi Napoli-Roma) che piange quando altri non rispettano le SUE regole e poi si pre… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli piange Napoli piange Peppone, morto a 26 anni dopo un intervento al cuore InterNapoli.it Carlo De Riso, chi è: età, carriera, vita privata del “Boss in incognito”

Carlo De Riso, amministratore di Costieragrumi, azienda leader nella produzione di limoni Costa D’Amalfi Igp, è il nuovo “Boss in incognito”. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Carlo De Ris ...

Il blitz del ministro in tribunale: “In pandemia esperimenti per accelerare i tempi della giustizia”

Un blitz in piena regola, annunciato solo quando ormai il ministro della Giustizia Alberto Bonafede stava arrivano a Santa Maria Capua Vetere. E’ iniziata così la tappa nel tribunale casertano del cap ...

Napoli piange Giuseppe, il ragazzo morto a 26 anni dopo un intervento al cuore

Giorno di dolore oggi a Napoli per la morte di Giuseppe Verdicchio, il ragazzo di 26 anni del quartiere Sanità che nella giornata di ieri ha perso la vita all’ospedale Monaldi di Napoli, dove era rico ...

Carlo De Riso, amministratore di Costieragrumi, azienda leader nella produzione di limoni Costa D’Amalfi Igp, è il nuovo “Boss in incognito”. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Carlo De Ris ...Un blitz in piena regola, annunciato solo quando ormai il ministro della Giustizia Alberto Bonafede stava arrivano a Santa Maria Capua Vetere. E’ iniziata così la tappa nel tribunale casertano del cap ...Giorno di dolore oggi a Napoli per la morte di Giuseppe Verdicchio, il ragazzo di 26 anni del quartiere Sanità che nella giornata di ieri ha perso la vita all’ospedale Monaldi di Napoli, dove era rico ...