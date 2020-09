Napoli, nuovo giro di tamponi per la squadra: tutti negativi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il Napoli informa che il nuovo giro di tamponi a cui si è sottoposto tutto il gruppo squadra ha dato esito negativo Con un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, il Napoli ha informato che il nuovo ciclo di tamponi a cui si è sottoposta la squadra ha dato esito negativo. Nessun componente, giocatore o membro dello staff, è risultato positivo al Coronavirus. Un’ottima notizia per Rino Gattuso che potrà continuare a pieno regime in vista dell’inizio del campionato. Al termine del nuovo giro di tamponi effettuati ieri, tutti sono risultati negativi. Ne approfittiamo per ringraziare in particolare Il prof ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilinforma che ildia cui si è sottoposto tutto il gruppoha dato esito negativo Con un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, ilha informato che ilciclo dia cui si è sottoposta laha dato esito negativo. Nessun componente, giocatore o membro dello staff, è risultato positivo al Coronavirus. Un’ottima notizia per Rino Gattuso che potrà continuare a pieno regime in vista dell’inizio del campionato. Al termine deldieffettuati ieri,sono risultati. Ne approfittiamo per ringraziare in particolare Il prof ...

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nuovo Provenzano: «Aspettiamo da Whirlpool un nuovo piano industriale con Napoli» Il Sole 24 ORE La Regione Campania compra vaccini antinfluenzali per 4 milioni di cittadini

La Regione Campania ha già acquistato i vaccini antinfluenzali per 4 milioni di cittadini. L’annuncio è arrivato questa mattina direttamente dal governatore Vincenzo De Luca, intervenuto al Castello d ...

Olbia, ecatombe parcheggi centro storico: eliminati 23 stalli per auto

Olbia, 16 settembre 2020 – Se qualche stallo di sosta tolto a via Mameli è stato recuperato in via Acquedotto (così si legge nella della delibera di giunta 242 dell’11 settembre 2020), lo stesso non s ...

Giretto d’Italia, torna il campionato italiano della ciclabilità urbana

Torna il Giretto d'Italia, la gara tra città tesa a promuovere gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola effettuati in bici o con l'utilizzo di altri mezzi di micromobilità elettrica, come monopattini ...

