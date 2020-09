Napoli, niente conferenza stampa prima della gara contro il Parma: Milik non si allena (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Milik non si è allenato e ha lasciato il centro sportivo di Castel Volturno. Non ci sarà la conferenza stampa di Gennaro Gattuso sabato prima di Napoli-Parma, il centro sportivo di Castel Volturno resterà chiuso alla stampa perchè il club ha un protocollo medico molto rigido relativo al coronavirus”. Queste le dichiarazioni del giornalista e direttore Valter Di Maggio intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal per spiegare le motivazioni della scelta della società partenopea. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) “non si èto e ha lasciato il centro sportivo di Castel Volturno. Non ci sarà ladi Gennaro Gattuso sabatodi, il centro sportivo di Castel Volturno resterà chiuso allaperchè il club ha un protocollo medico molto rigido relativo al coronavirus”. Queste le dichiarazioni del giornalista e direttore Valter Di Maggio intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante Radio Goal per spiegare le motivazionisceltasocietà partenopea.

La Serie A rimane ancora senza spettatori. Il protocollo sui tamponi per le squadre di calcio non sarà modificato e gli incontri continueranno a svolgersi a porte chiuse. Questo l’orientamento del Com ...

Gavettone su Luigi Di Maio, a San Giorgio a Cremano, nei sobborghi di Napoli, durante la campagna per il Sì al referendum per il taglio dei parlamentari. Mentre salutava diverse persone accorse per st ...

La trattativa tra la Juventus e Luis Suarez potrebbe risolversi in un nulla di fatto. Secondo le ultime indiscrezioni, l'attaccante uruguaiano potrebbe non ottenere il passaporto italiano prima del 6 ...

