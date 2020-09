Napoli, il Manchester City rinuncia a Koulibaly? Guardiola individua l’alternativa al senegalese (Di mercoledì 16 settembre 2020) Potrebbe incredibilmente saltare il trasferimento di Kalidou Koulibaly al Manchester City. Secondo infatti quanto riporta Sportitalia, sarebbe in corso una “guerra fredda” tra i citizens e il Napoli. Il Manchester City ha fatto pervenire agli azzurri, tramite l’agente di Kalidou, Ramadani, un’offerta da 70 milioni di euro bonus (difficili) inclusi. Per De Laurentiis non bastano, … L'articolo Napoli, il Manchester City rinuncia a Koulibaly? Guardiola individua l’alternativa al senegalese Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Potrebbe incredibilmente saltare il trasferimento di Kalidoual. Secondo infatti quanto riporta Sportitalia, sarebbe in corso una “guerra fredda” tra i citizens e il. Ilha fatto pervenire agli azzurri, tramite l’agente di Kalidou, Ramadani, un’offerta da 70 milioni di euro bonus (difficili) inclusi. Per De Laurentiis non bastano, … L'articolo, ill’alternativa al

