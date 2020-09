Napoli | dopo Gabriel sfuma un altro obiettivo per la difesa

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Reguillon è vicinissimo al Tottenham. Per ilsarebbe il secondotoe sempre verso la Premier Reguillon è vicinissimo al Tottenham. Per ilsarebbe il secondoto. La curiosità è che gli obiettiviti si dirigono ancora verso la Premier League. Il terzino sinistro, di proprietà del … L'articolo proviene da YesLife.it.

sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24ore di mercoledì #16settembre: Italia-Germania, due presidenti in campo; domani verti… - matteosalvinimi : Ieri ad Arezzo, spettacolo. Dopo le piazze commoventi della Toscana, oggi torno in Campania! Tra poco sarò a Pompei… - ciropellegrino : A #Napoli primo tentato furto di #monopattino dopo 24 ore dall'avvio del servizio - RivieccioNicola : Traffico di rifiuti, 8 misure cautelari tra Napoli e CasertaCome cambiano i consumi dopo il coronavirus: i nuovi ci… - SeEarn : RT @NCN_it: LEGA SERIE A, TAMPONI NEGATIVI AL CORONAVIRUS DOPO IL 'CASO DE LAURENTIIS' CLICCA QUI: -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli dopo

Il Mattino

L’esordio in campionato, al Tardini contro il Napoli, si avvicina (domenica ore 12,30). E per mister Liverani è tempo di scelte. Di soluzioni difensive e offensive, partendo da quello che è il modulo ...Un agente di stazione della Linea 1 della metropolitana, in servizio nella stazione Municipio di Napoli, è risultato ieri positivo al Covid 19. É il secondo caso di Coronavirus, nel giro di pochi gior ...I sindacati della Campania tornano in piazza dopodomani, venerdì 18, nell’ambito della giornata di mobilitazione nazionale indetta da Cgil, Cisl e Uil sui diversi territori del Paese con l’obiettivo d ...