Napoli celebra Beethoven a 250 anni dalla nascita

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 16 settembre 2020) E’ dedicato a Ludwig van, in occasione dei 250, il concerto della rassegna Passione Musica in programma venerdì 18 settembre, alle ore 19, presso il Teatro Salvo D’Acquisto (via Morghen,). Di scena il Quartetto dell’Unione Musicisti e Artisti Italiani, con la pianista Maria Grazia Ritrovato. In programma alcune tra le più suggestive del grande compositore tedesco: l’ouverture de l’Egmont, la Romanza in fa maggiore, Inno alla gioiaSinfonia n. 9, Minuetto in sol maggsonata op 49 n 2 per piano, Minuetto n. 2 in sol maggiore, Scherzosonata op, 28 in re maggiore. II° movimentoSinfonia n. 7. Pianista, compositrice e ...