Nadia festino coi tentatori | Nessuno pensiero per Antonio a Temptation Island

Leggi su giornal

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il programma condotto da Alessia Marcuzzi è andato in onda questa sera e abbiamo avuto l’opportunità di conoscere la coppia. I due stanno insieme da quasi due anni e si passano una decina d’anni, lui 32 e lei 22. A chiamareè stato proprio il fidanzato perché, nonostante il suo forte sentimento vuole capire se lei può essere quella giusta per costruire un futuro. La coppia convive, ma tra di loro non funziona come previsto a causa del loro carattere distante, dettato anche dalla loro età. Seall’inizio aveva voglia di divertirsi ora, ha bisogno di stabilità e definiscecome una ragazzina viziata. Ma la fidanzata ha ancora voglia di vivere la sua età e non intende ...