Nadia e Antonio, Temptation Island: lui piange, lei flirta (Di giovedì 17 settembre 2020) Nadia e Antonio, colpi di scena a Temptation Island 2020: lui piange sentendo la mancanza della fidanzata, lei flirta con i single. Dieci anni dividono Nadia e Antonio che partecipano a Temptation Island per risolvere i dubbi di lui, convinto che la fidanzata sia troppo immatura. Estroversa e molto socievole, Nadia conferma di avere queste … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

alxsnh : @shewouldescape esatto, plot twist finale di Antonio che lascia Nadia per uscire con Gennaro - andreapietroVDM : Io team Nadia fin da subito ma Antonio è un patatone #TemptationIsland - tittyg13 : Essere stronzi mai ma neppure defy come davide&antonio??però credo onestamente che nadia sia distante dal fidanzato… - bettyboop2427 : Praticamente è Nadia, la fidanzata di Antonio, a corteggiare il tentatore!!! #TemptationIsland - Consell100 : Ma quanto è tamarra sta #nadia? Simpatica come la sabbia nelle mutande. E @lapinella che vuol far capire bene le co… -

Ultime Notizie dalla rete : Nadia Antonio NADIA E ANTONIO, TEMPTATION ISLAND 2020/ Lei vicina a Stefano, lui va in crisi! Il Sussidiario.net Nella prima puntata di Temptation Island uno dei protagonisti tradisce la fidanzata

Prende il via stasera, mercoledì 16 settembre, la nuova edizione di Temptation Island, la seconda in pochi mesi ma con Alessia Marcuzzi alla conduzione al posto di Filippo Bisciglia. Si parte subito c ...

NADIA E ANTONIO, TEMPTATION ISLAND 2020/ Lei vicina a Stefano, lui va in crisi!

Nadia e Antonio di Temptation Island 2020 si preparano a mettere a dura prova il loro amore. Sono fra le coppie che hanno attirato di più il web, visti gli attriti già emersi durante la clip di presen ...

Temptation Island 2020/ Diretta, Anna: “Gennaro è un bambino viziato”

A Temptation Island 2020 è tempo del primo falò di confronto tra Sofia e Amedeo. Dopo aver scoperto di un tradimento, Sofia chiede immediatamente il falò di confronto col fidanzato Amedeo. I due si ri ...

