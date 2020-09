Nadal-Carreno Busta in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Rafael Nadal ritorna in campo contro Pablo Carreno Busta oggi al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2020. Derby spagnolo all’esordio per entrambi: il maiorchino debutta dopo il lockdown, mentre il giocatore di Gijon proviene dalla semifinale agli Us Open. La sfida odierna, nella giornata di mercoledì 16 settembre, è in programma non prima delle ore 19:00 sul Centrale. La copertura televisiva del torneo maschile è affidata a Sky Sport con la diretta streaming disponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti durante la settimana di Roma. Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) Rafaelritorna in campo contro Pabloal secondo turno degliBNL d’Italia. Derby spagnolo all’esordio per entrambi: il maiorchino debutta dopo il lockdown, mentre il giocatore di Gijon proviene dalla semifinale agli Us Open. La sfida odierna, nella giornata di mercoledì 16 settembre, è in programma non prima delle ore 19:00 sul Centrale. La copertura televisiva del torneo maschile è affidata a Sky Sport con ladisponibile su Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti gli aggiornamenti durante la settimana di Roma.

