"Musetti? Non può essere un campione". Scanzi, cazzaro del tennis: poche ore dopo, l'impresa clamorosa del 18enne (Di mercoledì 16 settembre 2020) "Musetti, classico tennista italico tutto talento e poco agonismo. Troppo bello e piacione per poter essere un campionissimo. Come pronostico parte chiusissimo". Andrea Scanzi si dimostra ancora una volta Nostradramus al contrario: da appassionato di tennis ha espresso un giudizio piuttosto netto su Lorenzo Musetti, diciottenne che agli Internazionali di Roma ha disputato soltanto il suo secondo incontro nel Tour maggiore. Ed è stata una sfida da ricordare per sempre, dato che è arrivata la prima vittoria contro Stan Wawrinka, numero 17 del mondo. Un risultato assolutamente inatteso anche nel punteggio: il primo set è stato un massacro, con Musetti che si è imposto con un surreale 6-0. Il secondo invece è stato partita ...

