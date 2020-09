Morte Vannini: omicidio volontario, richiesta condanna esemplare per Ciontoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) Per il pg di Roma quello di Marco Vannini è stato omicidio volontario. Ecco la sua richiesta per Antonio Ciontoli, principale accusato di questa triste vicenda Il caso Vannini sembra vicino ad un punto di svolta. Il Pg di Roma ha richiesto una condanna a 14 anni di carcere per Antonio Ciontoli per omicidio volontario. È questo ciò che emerso dal processo d’appello bis per la Morte di Marco Vannini, avvenuta nel maggio del 2015 a Ladispoli alle porte della Capitale. Il procuratore generale Vincenzo Saveriano ha spinto per la condanna al capofamiglia dei Ciontoli, ma anche agli altri componenti. Fin da quando ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 settembre 2020) Per il pg di Roma quello di Marcoè stato. Ecco la suaper Antonio, principale accusato di questa triste vicenda Il casosembra vicino ad un punto di svolta. Il Pg di Roma ha richiesto unaa 14 anni di carcere per Antonioper. È questo ciò che emerso dal processo d’appello bis per ladi Marco, avvenuta nel maggio del 2015 a Ladispoli alle porte della Capitale. Il procuratore generale Vincenzo Saveriano ha spinto per laal capofamiglia dei, ma anche agli altri componenti. Fin da quando ...

