Monza, Galliani: "Ibra da noi? Adesso no, ma il prossimo anno…" (Di mercoledì 16 settembre 2020) L'ex amministratore delegato del Milan e attuale dirigente del Monza, Adriano Galliani, ha affrontato diverse questioni legate al club brianzolo. Tra gli argomenti affrontati da Galliani uno in particolare, quello relativo a Zlatan Ibrahimovic."IBRA AL Monza? MAGARI IL prossimo ANNO..."caption id="attachment 1013583" align="alignnone" width="432" Ibrahimovic, Getty Images/caption"Io e Ibra abbiamo sempre avuto un rapporto molto particolare e bello, anche se nel 2012 non ci siamo parlati per un anno e mezzo dopo la sua cessione al PSG. Ritrorvarlo qui al Monza? Sappiamo che il suo ingaggio non è molto in linea con le nostre possibilità, soprattutto Adesso che siamo in Serie B, ma se dovessimo approdare nel massimo campionato magari potremmo farci un ...

