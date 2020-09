Misure anti-Covid | Roma Fiumicino è il primo aeroporto ' 5 stelle' al mondo

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Viaggiare in aereo e muoversi negli scali resta ancora un fattore di ansia per molti viaggiatori. Per tranquillizzarli, gli aeroporti stanno mettendo in attoche garscano sicurezza e igiene ...

VanityFairIt : Dietro le quinte di «X Factor 2020», tra misure anti-Covid e il cuore più profondo della musica - valigiablu : Le proteste contro le misure anti-covid: un fenomeno globale tra paure, disinformazione e infiltrazioni di estrema… - MarioManca : Dietro le quinte di #XF2020, tra misure anti-Covid e il cuore più profondo della musica - GiovannaPozzoni : RT @LaVeritaWeb: In alcuni istituti sono comparsi i carabinieri per vigilare sulle misure anti Covid. Così gli alunni rischiano di sentirsi… - luigicrocini : RT @Alitalia: @GuyThatFly Ciao, tutti gli equipaggi, dall'inizion dell'emergenza sanitaria, sono sottoposti a tutte le misure di prevenzion… -

Ultime Notizie dalla rete : Misure anti

La Tecnica della Scuola

È entrato a scuola, un giorno in ritardo, ma è entrato, trovando anche ad attenderlo quello che sarà il suo insegnante per tutto l’anno. Si è conclusa così la vicenda del bambino di Pontedera affetto ...(ANSA) - ROMA, 16 SET - La regione di Madrid, una delle più colpite dal coronavirus in Spagna, introdurrà da venerdì lockdown mirati e altre restrizioni alla circolazione nelle aree con un numero elev ...Roma, 16 settembre 2020 - Viaggiare in aereo e muoversi negli scali resta ancora un fattore di ansia per molti viaggiatori. Per tranquillizzarli, gli aeroporti stanno mettendo in atto misure che garan ...