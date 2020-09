Misurazione della febbre a scuola | il Governo impugna l' ordinanza di Cirio

rtl1025 : ?? 'La misurazione della temperatura e la saturazione del sangue, cioè dei parametri vitali, sono compiti istituzion… - Agenzia_Ansa : Misurazione febbre a #scuola, il governo impugna l'ordinanza. #Azzolina e #Speranza contro il provvedimento della R… - La7tv : #dimartedi Scuola, Roberto #Speranza sulla misurazione della febbre a casa: 'L'idea è misurarla a casa perché quest… - donnadimezzo : @gian_d_gian @dantecorneli comunque a legge sto tizio se la misurazione della febbre e dei parametri bla bla è ‘com… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Misurazione febbre a #scuola, il governo impugna l'ordinanza. #Azzolina e #Speranza contro il provvedimento della Regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Misurazione della

Non si può sapere per tempo la portata dell'adesione allo sciopero, il preside non può infatti sapere prima quali e quanti docenti aderiranno alla protesta; ci sono rischi di nuove interruzioni. Così ...PIEMONTE – Dopo l’annuncio dell’impugnazione dell’ordinanza della Regione Piemonte sulla misurazione della temperatura da parte del Governo il leader della Lega, Matteo Salvini, ha difeso la posizione ...I dati personali da Lei forniti per il Servizio "inserisci il tuo curriculum" sono raccolti e gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici" o comunque automatizzati, per le seguenti finalità: gestir ...