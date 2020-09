Miss Marx spreca l’occasione di raccontare una donna rivoluzionaria (Di mercoledì 16 settembre 2020) Eleanor Marx era la figlia minore di Karl Marx, la sestogenita. Scrittrice, studiosa, intellettuale, attivista e militante socialista, Jenny Julia Eleanor Marx, soprannominata Tussy, è stata tra le prime donne a partecipare alle lotte operaie, a lottare per i diritti delle donne e per l’abolizione del lavoro minorile. Prima di formulare una qualsiasi analisi sul film, diretto da Susanna Nicchiarelli e presentato in anteprima alla 77 Mostra d’arte cinematografica di Venezia, occorre sgombrare il campo da un equivoco: non basta mettere al centro della storia una figura di donna per risarcire il torto secolare di film e narrazioni maschili e maschiliste. Anche raccontare la storia di una donna descrivendola in rapporto agli uomini della sua vita (il padre, il ... Leggi su wired (Di mercoledì 16 settembre 2020) Eleanorera la figlia minore di Karl, la sestogenita. Scrittrice, studiosa, intellettuale, attivista e militante socialista, Jenny Julia Eleanor, soprannominata Tussy, è stata tra le prime donne a partecipare alle lotte operaie, a lottare per i diritti delle donne e per l’abolizione del lavoro minorile. Prima di formulare una qualsiasi analisi sul film, diretto da Susanna Nicchiarelli e presentato in anteprima alla 77 Mostra d’arte cinematografica di Venezia, occorre sgombrare il campo da un equivoco: non basta mettere al centro della storia una figura diper risarcire il torto secolare di film e narrazioni maschili e maschiliste. Anchela storia di unadescrivendola in rapporto agli uomini della sua vita (il padre, il ...

WeCinema : “Un biopic spiazzante e rivelatore che propone una rilettura in chiave rock dell’appassionata e tormentata vita del… - WeCinema : ?? Soundtrack Stars Award 2020: abbiamo i primi vincitori dal Lido! 'Miss Marx' di Susanna Nicchiarelli è la miglior… - ddiebrucke : domani andiamo a vedere miss marx ?? - foppeddittelo : vorrei andare a vedere miss marx ma non so né dove né quando perché sono incasinatissima in questi giorni :( - __punkcake : domani esce miss marx e io ancora devo andare a vedere le sorelle macaluso e questo weekend sono bloccata al seggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Miss Marx Miss Marx, esce nelle sale il film femminista presentato a Venezia 77 QUOTIDIANO.NET Emma Marrone riprende in mano la sua vita e carriera

Al Festival del cinema di Venezia è apparsa sul red carpet, tra gli ospiti che hanno presenziato alla premiere di Miss Marx, più in forma che mai: giacca bianca lunga scollata al punto giusto, gambe ...

Tutti i film della Mostra di Venezia 2020 da vedere subito al cinema

Alla Mostra di Venezia 2020 il cinema italiano è sceso in campo per cercare di risollevare le sorti del mercato cinematografico nell’era Covid, per ora trainato dagli incassi del romantico After 2 e T ...

Venezia, Leone d'oro a Nomadland di Chloé Zao, prima donna dopo 10 anni

Nata a Pechino ma attratta fin da giovane della cultura occidentale (la Marvel l’ha già arruolata per dirigere il prossimo film sui supereroi Eterni), Zhao ha portato a Venezia la storia di una ex ins ...

Al Festival del cinema di Venezia è apparsa sul red carpet, tra gli ospiti che hanno presenziato alla premiere di Miss Marx, più in forma che mai: giacca bianca lunga scollata al punto giusto, gambe ...Alla Mostra di Venezia 2020 il cinema italiano è sceso in campo per cercare di risollevare le sorti del mercato cinematografico nell’era Covid, per ora trainato dagli incassi del romantico After 2 e T ...Nata a Pechino ma attratta fin da giovane della cultura occidentale (la Marvel l’ha già arruolata per dirigere il prossimo film sui supereroi Eterni), Zhao ha portato a Venezia la storia di una ex ins ...