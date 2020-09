Ministro Spadafora sulla riapertura | “Non apprezzo atteggiamento di certi presidenti”

ForzAzzurri1926 : ULTIMISSIMA - IL MONDO DELLA POLITICA CONTRO ADL > > > - bolognabasket : Il ministro Spadafora riceve la canotta di Scafati - napolista : Spadafora: “Riapertura stadi, appuntamento a fine mese col CTS” Il ministro dello Sport ne ha parlato durante un co… - 100x100Napoli : Le parole del Ministro dello Sport - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MINISTRO - Spadafora: 'Ci occuperemo della riapertura graduale degli stadi ad inizio ottobre, dopo la riapertura del… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministro Spadafora

Vincenzo Spadafora, ministro per lo sport, ha parlato della riapertura degli stadi a Canale 21: "Vogliamo riaprirli, sarebbe paradossale il contrario, ma non apprezzo le fughe in avanti di qualche pre ...Torre del Greco – Si terrà domani mercoledì 16 l’incontro LO SPORT È LA PIÙ GRANDE COMMUNITY HUB, lo sport come occasione di coesione sociale e di rigenerazione urbana, in programma alle ore 10:30 pre ...“Contiamo di ripresentarci tra una quindicina di giorni al Comitato Tecnico Scientifico per parlare concretamente di una riapertura graduale degli stadi dagli inizi di ottobre. Questo a patto che l’im ...