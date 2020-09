Minigonna contro il sessismo Le liceali dichiarano guerra al ministro

(Di mercoledì 16 settembre 2020) La rivolta dellefrancesi. Ildella Pubblica Istruzione dice: “Vestitevi decentemente” e loro per protestaquesta nuova Francia puritana vanno tutte a scuola ino crop top. Come riporta il Corriere della Sera, il titolare dell'Istruzione aveva detto: "Vestitevi normali e andrà tutto bene". La gaffe non è passata inosservata e lehanno subito reagito.

E' in minigonna, con scollatura o con l'ombelico in vista che - rispondendo all'appello sui social network - molte adolescenti e liceali francesi hanno sfidato "l'abbigliamento corretto" imposto da ...PARIGI Il pantalone ha la vita troppo bassa, il top è troppo corto, la gonna è troppo mini, e gli short non ne parliamo nemmeno, troppo tutto: abiti indecenti, provocanti, in una parola «inappropriati ...Divieto di minigonne, top, shorts e calze a rete a scuola: rivolta in Francia con le liceali scatenate su Tik Tok. Il divieto sui simboli religiosi invece rimane… Forse è davvero segno di un tempo sec ...