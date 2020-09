Milik-Paratici, un amore finito al telefono: il ds bianconero lo spinge alla Roma (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un amore che non ha avuto il tempo di sbocciare e che è finito male, al telefono. Quello tra la Arek Milik e la Juventus, nella figura di Fabio Paratici. Per mesi il ds bianconero ha seguito il centravanti polacco in uscita dal Napoli, salvo poi virare su altri obiettivi con il passare del tempo. Ma l’ex Ajax non lo ha ancora accettato del tutto. È per questo che, nonostante la Roma lo aspetti, sta continuando a temporeggiare, nella speranza di una nuova chiamata da Torino. Chiamata che, a dire il vero, è arrivata, ma il cui esito non è stato positivo. Paratici infatti, come riportato in giornata da Il Corriere dello Sport, avrebbe sentito l’agente del classe 1994 per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unche non ha avuto il tempo di sbocciare e che èmale, al. Quello tra la Areke la Juventus, nella figura di Fabio. Per mesi il dsha seguito il centravanti polacco in uscita dal Napoli, salvo poi virare su altri obiettivi con il passare del tempo. Ma l’ex Ajax non lo ha ancora accettato del tutto. È per questo che, nonostante lalo aspetti, sta continuando a temporeggiare, nella speranza di una nuova chiamata da Torino. Chiamata che, a dire il vero, è arrivata, ma il cui esito non è stato positivo.infatti, come riportato in giornata da Il Corriere dello Sport, avrebbe sentito l’agente del classe 1994 per ...

