Milano | pugni in faccia alle donne che incontrava L’incubo durava da mesi | ora è finito

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Rapinava ledopo averle colpite ao con un’arma tradizionale giapponese.tira un sospiro di sollievo per l’arresto di un 23enne. La modalità era sempre la stessa, le vittime sempre di sesso femminile: arriva dala notizia dell’arresto dell’aggressore seriale che per settimane ha preoccupato non poco gli abitanti del capoluogo … L'articoloinche. L’incuboda, ora èproviene da leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Milano pugni

Milano, a scuola niente intervallo e gli studenti protestano: "Siamo tornati... ma come?" "Siamo tornati (...ma come?)", è la scritta che appare su numerosi striscioni appesi davanti a varie scuole di ...Aggrediva le donne senza motivo. Ora lo hanno preso. Un ragazzo di 23 anni, un giovane milanese, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla polizia a Milano in esecuzione di un'ordinanza di custodia ca ...Le undici di sera di mercoledì 5 agosto. Sui Navigli c’è una folla dimezzata dalle regole anti Covid e dalle ferie estive. Nei locali però i clienti non mancano, come sempre. Quella sera però tra la D ...