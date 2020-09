Milan, Samu Castillejo alla vigilia della sfida di Europa League: “Shamrock squadra tosta. Ibrahimovic e Tonali…” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Samu Castillejo, alla vigilia della sfida dei preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rovers, avverte e mette in guardia Ibrahimovic e compagni, in un'intervista ai microfoni di DAZN.SU STEFANO PIOLI- "Pioli fin dal primo giorno ci ha detto che lo Shamrock Rovers è una squadra tosta, la più forte d'Irlanda. Fanno un bel calcio, sicuramente sarà difficile. È un mister che parla tantissimo, è molto vicino ai giocatori - spiega Castillejo - persino quando si è in vacanza si fa sentire con messaggi o telefonate. Questo fa molto bene ai giocatori perché sanno che l'allenatore ha grande considerazione di loro e non ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 settembre 2020)dei preliminari dicontro lo Shamrock Rovers, avverte e mette in guardiae compagni, in un'intervista ai microfoni di DAZN.SU STEFANO PIOLI- "Pioli fin dal primo giorno ci ha detto che lo Shamrock Rovers è una, la più forte d'Irlanda. Fanno un bel calcio, sicuramente sarà difficile. È un mister che parla tantissimo, è molto vicino ai giocatori - spiega- persino quando si è in vacanza si fa sentire con messaggi o telefonate. Questo fa molto bene ai giocatori perché sanno che l'allenatore ha grande considerazione di loro e non ...

