Milan, ritorno in Europa: il nuovo corso rossonero riparte da Dublino (Di mercoledì 16 settembre 2020) , con Ibrahimovic e capitan Donnarumma Il Milan torna in Europa. Meno 24 ore per il debutto in Europa League dei rossoneri che – come si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – ripartiranno da Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma. SI TORNA – I rossoneri hanno fatto la storia della Champions League e delle competizioni europee, ma negli ultimi anni le gerarchie sono cambiate. Ora si riparte con il nuovissimo corso, sempre considerando le certezze e con l'obiettivo di ripartire soprattutto nelle manifestazioni continentali.

Ultime Notizie dalla rete : Milan ritorno Milan, ritorno in Europa: il nuovo corso rossonero riparte da Dublino Calcio News 24 Blog: Ancelotti è una leggenda, ma a Napoli non ha funzionato

L'avventura di Carlo Ancelotti a Napoli è terminata ormai da quasi un anno, ma il suo peso all'interno dell'universo calcio, il suo blasone e lo stupore derivante dal suo esonero partenopeo, fanno sì ...

Maldini: "Milan, il nostro club è unico"

"Grazie Milan, indossare la maglia away è sempre una grande emozione. Se chiudo gli occhi nella mia mente scorrono tutte le immagini delle finali giocate in tutto il mondo, finali che hanno reso il no ...

L’ex Carli tenta il ’colpaccio’ Ricci Il Parma irrompe sul centrocampista

E se alla fine, tra Fiorentina, Milan, Napoli e Sassuolo ... anche se il Parma, dopo il ritorno in "A", si sta consolidando di anno in anno. La trattativa, dunque. Probabilmente è nata nei giorni ...

