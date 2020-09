Milan | Pioli alla vigilia dello Shamrock | la condizione di Ibra | l’arrivo di Tonali e Donnarumma

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ilsi prepara per il primo impegno stagionale, di fronte lonel secondo turno preliminare di Europa League. In conferenza si è presentato l’allenatore Stefano, che ha fornito interessanti indicazioni sulladi qualche calciatore. “Losta bene, è una squadra intensa, dovremo approcciare benegara e stare concentrati per tutti i 95′”. LADEI CALCIATORI – “ha recuperato del tutto, sta bene anche mentalmente, determinato, competitivo e disponibile al massimo, come sempre.è giovane, ma maturo e pronto. È appena arrivato ma ha già fatto intravedere le sue caratteristiche. È felice di ...