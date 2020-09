Milan | Pioli a DAZN | « Abbiamo voglia di dimostrare chi siamo»

Leggi su calcioefinanza

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Inizia già la stagione in casa, che domani sarà chiamato a scendere in campo per la prima gara ufficiale nel preliminare di Europa League, contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers. Il pronostico dell’incontro potrebbe sembrare scontato, ma Stefansi augura che i suoi scendano in campo con la giusta concentrazione per affrontare al … L'articolo: «dichi» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.