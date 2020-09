Milan, i convocati per lo Shamrock Rovers: presenti Ibra, Tonali e Diaz. Out Paquetà (Di mercoledì 16 settembre 2020) Attraverso i propri canali social il Milan ha comunicato i convocati di mister Pioli per la sfida di domani contro lo Shamrock Rovers, preliminare di Europa League. presenti Ibrahimovic e i nuovi Tonali e Diaz, non figura nella lista invece Paquetà. Di seguito la lista al completo: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.Difensori: Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt.Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.Attaccanti: Castillejo, Colombo, Ibrahimović, Maldini. It’s finally here! Our first squad list of the season: #RoversMilan Ecco i ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Attraverso i propri canali social ilha comunicato idi mister Pioli per la sfida di domani contro lo, preliminare di Europa League.himovic e i nuovi, non figura nella lista invece Paquetà. Di seguito la lista al completo: Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.Difensori: Calabria, Duarte, Gabbia, Hernández, Kjær, Laxalt.Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers,.Attaccanti: Castillejo, Colombo,himović, Maldini. It’s finally here! Our first squad list of the season: #Ecco i ...

