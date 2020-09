Milan | Castillejo | “Pioli ci ha sempre detto che lo Shamrock Rovers è una squadra tosta”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 settembre 2020) “Pioli fin dal primo giorno ci hache loe’ unatosta, la piu’ forte d’Irlanda. Fanno un bel calcio, sicuramente sara’ difficile”. Lo haSamuel, in un’intervista a Dazn, in vista della sfida dei rossoneri nel preliminare di Europa League. Domani ilaffronterà loa Dublino: “Pioli è un mister che parla tantissimo, e’ molto vicino ai giocatori – prosegue– persino quando si e’ in vacanza si fa sentire con messaggi o telefonate. Questo fa molto bene ai giocatori perché sanno che l’allenatore ha grande considerazione di loro e non vedono l’ora di dare di più. ...