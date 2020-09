Migranti | le pressioni del governo italiano verso una soluzione

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Ue, Von der Leyen: “, aboliremo il sistema di Dublino”. La presidente della Commissione nel primo discorso sullo stato dell’Unione traccia le linee Ledelsu una diversa ridel fenomeno migrazione che vede l’Italia penalizzata dal “vecchio” trattato di Dublino, stanno per produrre le prime soluzioni per il “Belpaese”. Nel nuovo … L'articolo proviene da YesLife.it.

Per dieci giorni i migranti in arrivo dalla rotta balcanica sono stati tenuti sui pullman per l’isolamento fiduciario. Trasferiti solo dopo le proteste. Unhcr: “Sollevati che si sia trovata una soluzi ...Budapest, 16 set 12:28 - (Agenzia Nova) - Sono circa tra 100 ed i 150 al giorno i migranti che tentano di entrare illegalmente in Ungheria. Lo ha detto all'emittente televisiva "M1" Gyorgy Bakondi, co ...Con il forte aumento del numero di migranti che attraversano la Manica, finora nel 2020 sarebbero più di 6.000, Patel è stata messa sotto pressione affinché al riguardo prenda delle iniziative. In un ...