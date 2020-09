MediasetTgcom24 : Migranti, la von der Leyen: 'Aboliremo il sistema di Dublino' #UrsulavonderLeyen - Tg3web : Nel suo primo discorso sullo stato dell'Unione, la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen ha parlato dav… - VinnieVegaPF : Ue, Von der Leyen: 'Migranti, aboliremo il sistema di Dublino'. Della serie: 'faremo, daremo, aboliremo'. Ma, nel… - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Migranti, la von der Leyen: 'Aboliremo il sistema di Dublino' #UrsulavonderLeyen - mcdannolove : RT @repubblica: Ue, Von der Leyen: 'Migranti, aboliremo il sistema di Dublino' [dal nostro corrispondente ALBERTO D'ARGENIO] [aggiornamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti von

Il Sole 24 ORE

Bruxelles - Dal nostro corrispondente. In un atteso discorso sullo Stato dell'Unione, il primo del suo mandato, la presidente della Commissione europea ha voluto qui a Bruxelles mercoledì 16 settembre ...Con 'forte solidarieta''; mercoledi' prossimo la proposta (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Bruxelles, 16 set - Mercoledi' prossimo la Commissione europea presentera' una proposta sulla politica immigr ...BRUXELLES - "Nel nuovo piano" sulle migrazioni che sarà presentato, verrà abolito il regolamento di Dublino e sarà sostituito da un nuovo sistema di governance". E' l'annuncio della presidente della C ...