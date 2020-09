Miglior pizzeria d’Europa: vince “50 Kalò London” di Ciro Salvo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Fare la pizza, a Napoli è un’arte. Un’arte consacrata a livello internazionale che annualmente vede pizzaioli di fama mondiale sfidarsi a suon di pizze per aggiudicarsi il titolo di Miglior pizzeria d’Europa. Quest’anno e per il secondo anno consecutivo è la sede inglese di 50 Kalò a trionfare, aggiudicandosi il premio “50 Top Europe”, dedicato alle Migliori pizzerie del Vecchio Continente, Italia esclusa. La “50 KalòLondon” ha primeggiato anche nella categoria “Best Service 2020” conquistando il premio speciale per il Miglior servizio di sala mentre lo stesso Ciro Salvo si è aggiudicato l’importante riconoscimento di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Fare la pizza, a Napoli è un’arte. Un’arte consacrata a livello internazionale che annualmente vede pizzaioli di fama mondiale sfidarsi a suon di pizze per aggiudicarsi il titolo did’Europa. Quest’anno e per il secondo anno consecutivo è la sede inglese di 50 Kalò a trionfare, aggiudicandosi il premio “50 Top Europe”, dedicato allei pizzerie del Vecchio Continente, Italia esclusa. La “50 KalòLondon” ha primeggiato anche nella categoria “Best Service 2020” conquistando il premio speciale per ilservizio di sala mentre lo stessosi è aggiudicato l’importante riconoscimento di ...

“50 Kalò London” di Ciro Salvo premiata come miglior pizzeria d’Europa

Ciro Salvo concede il bis: per il secondo anno consecutivo la sua pizzeria “50 KalòLondon”, si posiziona infatti al primo posto di “50 Top Europe”, la speciale classifica dedicata alle migliori pizzer ...

