METEO 7 Giorni. CICLONE MEDITERRANEO lambisce il Sud Italia. Altrove ESTATE (Di mercoledì 16 settembre 2020) METEO SINO AL 22 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Un esteso campo di alta pressione continua a proteggere oltre mezza Europa. Questo potente antiCICLONE è responsabile anche del caldo anomalo che domina anche su un’ampia parte del Continente, dove vige un contesto climatico da piena ESTATE. Il regime anticiclonico risulta più debole alle latitudini mediterranee dove tende a perdere qualche colpo. Ne ha così approfittato la vecchia area d’instabilità sul Basso MEDITERRANEO, tornata a rinvigorirsi con l’approfondimento di un vortice di bassa pressione tra il Mar Libico e il Mar Ionio. Quest’area ciclonica ha caratteristiche simil tropicali o subtropicali, tanto che sta divenendo un vero e proprio TLC (Tropical Like Cyclone) tutto da monitorare. Le ... Leggi su meteogiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020)SINO AL 22 SETTEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Un esteso campo di alta pressione continua a proteggere oltre mezza Europa. Questo potente antiè responsabile anche del caldo anomalo che domina anche su un’ampia parte del Continente, dove vige un contesto climatico da piena. Il regime anticiclonico risulta più debole alle latitudini mediterranee dove tende a perdere qualche colpo. Ne ha così approfittato la vecchia area d’instabilità sul Basso, tornata a rinvigorirsi con l’approfondimento di un vortice di bassa pressione tra il Mar Libico e il Mar Ionio. Quest’area ciclonica ha caratteristiche simil tropicali o subtropicali, tanto che sta divenendo un vero e proprio TLC (Tropical Like Cyclone) tutto da monitorare. Le ...

