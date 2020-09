Mertens, l'ex agente: "Quando arrivò dissero che era basso e poteva giocare solo a sinistra" (Di mercoledì 16 settembre 2020) Soren Lerby, ex agente di Mertens, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Dries può giocare in qualsiasi posizione nel tridente d’attacco: destra, sinistra, al centro, per lui cambia poco. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) Soren Lerby, exdi, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Dries puòin qualsiasi posizione nel tridente d’attacco: destra,, al centro, per lui cambia poco.

