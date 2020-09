Mercato Juventus, congelata la cessione di De Sciglio: il motivo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Mercato Juventus – È stata clamorosamente bloccata la cessione di Mattia De Sciglio alla Roma. Secondo quanto riportato da GoalItalia, il mancato consenso di Rick Karsdorp al Genoa avrebbe creato l’intoppo. L’ex Feyenoord, cercato anche dall’Atalanta, non sarebbe affatto convinto del trasferimento in Liguria così da bloccare ben due operazioni. Mercato Juventus: problemi in uscita per De Sciglio Se l’olandese non si convincerà, De Sciglio non potrà trasferirsi alla corte di Fonseca. L’ex Milan dovrebbe andare alla Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di Euro. Leggi anche:Chiesa Juventus, sfida al Milan: “I bianconeri tornano ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 16 settembre 2020)– È stata clamorosamente bloccata ladi Mattia Dealla Roma. Secondo quanto riportato da GoalItalia, il mancato consenso di Rick Karsdorp al Genoa avrebbe creato l’intoppo. L’ex Feyenoord, cercato anche dall’Atalanta, non sarebbe affatto convinto del trasferimento in Liguria così da bloccare ben due operazioni.: problemi in uscita per DeSe l’olandese non si convincerà, Denon potrà trasferirsi alla corte di Fonseca. L’ex Milan dovrebbe andare alla Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di Euro. Leggi anche:Chiesa, sfida al Milan: “I bianconeri tornano ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Mercato Juventus, rinnovo Dybala: gli aggiornamenti Virgilio Sport Cattelan non perde la speranza: “La Juventus è favorita, ma l’Inter si sta avvicinando”

Intervenuto durante una trasmissione su Sky Sport, Alessandro Cattelan ha parlato del prossimo campionato di Serie A. Da sempre super tifoso interista, il noto presentatore televisivo non si è sbilanc ...

Gli interventi di Nando Orsi e Dario Di Gennaro a Radio Marte

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Nando Orsi, allenatore. “All’inizio si fanno tanti pronostici, poi dopo vengono un po’ smentiti. L’anno scorso nessuno dava ...

Juventus, casting per l'attacco: spunta un nuovo nome

Juventus alla ricerca del bomber: tra Dzeko e Suarez spunta l'ipotesi Giroud. Continua lo stato di fibrillazione in casa Juventus dopo l'addio di Gonzalo Higuain, volato negli Stati Uniti D'America pe ...

