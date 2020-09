Meghan Markle, situazione precipitata. "Fatta fuori": la foto di compleanno di Harry, assenza più che sospetta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Meghan Markle è stata letteralmente cancellata dalle foto pubblicate dalla famiglia reale per il compleanno del principe Harry. Nelle immagini usate per festeggiare i 36 anni di Harry, infatti, l'ex attrice americana non compare mai. Questa scelta non è passata inosservata, soprattutto ai fan della Markle che hanno accusato Buckingham Palace di "comportamento meschino". Una delle più criticate è stata la foto scelta da William e Kate: un'immagine scattata nel 2017, quando i duchi di Cambridge si sono sfidati a una gara di corsa con Harry. Non solo si tratta di uno scatto dell'epoca “pre-Meghan”, ma soprattutto in mezzo ai tre c'è una corsia vuota, quasi a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020)è stata letteralmente cancellata dallepubblicate dalla famiglia reale per ildel principe. Nelle immagini usate per festeggiare i 36 anni di, infatti, l'ex attrice americana non compare mai. Questa scelta non è passata inosservata, soprattutto ai fan dellache hanno accusato Buckingham Palace di "comportamento meschino". Una delle; criticate è stata lascelta da William e Kate: un'immagine scattata nel 2017, quando i duchi di Cambridge si sono sfidati a una gara di corsa con. Non solo si tratta di uno scatto dell'epoca “pre-”, ma soprattutto in mezzo ai tre c'è una corsia vuota, quasi a ...

