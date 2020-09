Meghan Markle “cancellata” dalle foto per il compleanno di Harry: negli auguri della Famiglia Reale lei non compare mai (Di mercoledì 16 settembre 2020) Meghan Markle cancellata dalle foto ufficiali della Famiglia Reale per il 36esimo compleanno del principe Harry. All’indomani del genetliaco del secondogenito del principe Carlo, i tabloid britannici non parlano d’altro: nelle immagini pubblicate sui social non c’è traccia dell’ormai ex Duchessa di Sussex e in molti hanno hanno accusato Buckingham Palace di comportamento “immaturo e meschino”. In particolare, nel mirino delle critiche è finita la foto scelta per gli auguri da William e Kate: un’immagine scattata nel 2017, quando i duchi di Cambridge si sono sfidati a una gara di corsa con Harry. Non solo si tratta di uno scatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020)cancellataufficialiper il 36esimodel principe. All’indomani del genetliaco del secondogenito del principe Carlo, i tabloid britannici non parlano d’altro: nelle immagini pubblicate sui social non c’è traccia dell’ormai ex Duchessa di Sussex e in molti hanno hanno accusato Buckingham Palace di comportamento “immaturo e meschino”. In particolare, nel mirino delle critiche è finita lascelta per glida William e Kate: un’immagine scattata nel 2017, quando i duchi di Cambridge si sono sfidati a una gara di corsa con. Non solo si tratta di uno scatto ...

