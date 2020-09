Mediterraneo | la viceministra Sereni | “Adesso non lasciamo indietro nessuno”

Leggi su dire

(Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – L’impatto che la pandemia sta avendo sui giovani è “uno dei maggiori problemi da affrontare su tutte e due le sponde del Mediterraneo”: lo ha detto la viceministra degli Esteri, Marina Sereni, durante il convegno dal titolo ‘Youth and Covid-19. Leaving no one behind’, tenutosi online nell’ambito dei Mediterrean Dialogues, organizzati da Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale.