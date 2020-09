Maxrieny by Sara Wong | debutto alla Milano Fashion Week

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Da segnare in calendario la data, 23 settembre alle ore 16. Il giovane brand Maxrieny by Sara Wong debutta alla Milano Fashion Week con un evento digitale organizzato in collaborazione con Vogue Italia, che coinvolgerà il pubblico italiano e internazionale con contenuti ripensati in uno spazio nuovo e sotto una nuova forma creando così un’inedita forma di interazione. Una vera e propria esperienza digitale progettata ex-novo attraverso una piattaforma tailor – made per offrire una experience unica. Il brand già da tempo racconta digitalmente le sue collezioni, attraverso strategie creative e live streaming. In occasione della settimana della moda milanese Maxrieny by Sara Wong sceglie il prestigioso magazine di Condé Nast per continuare a esplorare il mondo digitale ma con uno sguardo verso il mercato internazionale.