Maxi operazione anti mafia a Latina | 12 arresti | coinvolti anche appartenenti alle forze dell’ordine | tutti i particolari

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Questa mattina, la Squadra Mobile di, in collaborazione con le Squadre Mobili di Napoli, Lucca e Caserta, ed il supporto della Divisionecrimine della Questura die del Reparto Prevenzione Crimine di Roma e Napoli, ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare, nei confronti di 12 persone, su richiesta della Direzione Distrettualedi Roma, di cui quattro sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere; sette sottoposti alla misura cautelare deglidomiciliari ed uno sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella provincia diindagati a vario titolo per reati in materia fiscale e tributaria, violazioni della legge fallimentare, estorsione aggravata dal ...

CorriereCitta : Maxi operazione anti mafia a Latina, 12 arresti: coinvolti anche appartenenti alle forze dell’ordine, tutti i parti… - LaNotiziaQuoti : Misure cautelari a carico di dodici indagati ritenuti gravemente indiziati di un giro di droga, hashish e marijuana… - savonanews : I nomi dei 13 arrestati nella maxi operazione 'Ponente Forever' - NuovoMille : Maxi operazione '#DirtyGlass' a #Latina: i reati contestati vanno dall'estorsione aggravata dal metodo mafioso alla… - Napoliflash24 : Traffico di rifiuti illeciti: in corso maxi operazione dei carabinieri - -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi operazione

Non solo la cessione di Allan, di cui già da qualche giorno è arrivato l'annuncio ufficiale da parte dell'Everton. Il Napoli prepara un'altra maxi-operazione in uscita che sbloccherebbe di conseguenza ...Non solo la cessione di Allan, di cui già da qualche giorno è arrivato l'annuncio ufficiale da parte dell'Everton. Il Napoli prepara un'altra maxi-operazione in uscita che potrebbe sbloccare, in segui ...PERUGIA - La Squadra Mobile della Questura di Perugia ha dato esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Perugia, su richiesta del pm titolare delle indagini, ...